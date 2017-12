La Guàrdia Civil vigilarà les centrals nuclears

Ho farà amb 35 efectius

Un total de 35 efectius de la Guàrdia Civil, per cada una de les tres centrals nuclears de Tarragona, es faran càrrec de manera permanent de la vigilància i seguretat d'Ascó I i II i de Vandellòs el 2018, va anunciar ahir José Antonio Gago, director general d'ANAV (Associació Nuclear Ascó-Vandellòs).



L'objectiu és «repel·lir possibles atacs a les instal·lacions i protegir-les», va dir. A inicis del pròxim any, la Guàrdia Civil ja custodiarà les dues centrals d'Ascó, i a l'estiu s'incorporarà a la de Vandellòs. El cost d'aquesta vigilància és de 61.000 euros per persona i any, que finançarà l'ANAV, i en termes absoluts serà d'uns quatre milions d'euros.



En termes globals, seran, de fet, 75 els agents que es faran càrrec de la protecció de cada una de les centrals, ja que faran torns de quinze dies. Els membres de la Guàrdia Civil faran vida a l'interior de les centrals.



Per altra banda, l'ANAV seguirà sent la responsable del control d'accés a l'interior de les centrals nuclears i del perímetre exterior amb personal especialitzat, i els Mossos d'Esquadra seguiran fent el control de tràfic i, també, de l'exterior de tres emplaçaments.