La cita per renovar el DNI es redueix a menys d'una setmana a Tarragona, Reus i Tortosa

La Policia Nacional ha incrementat personal i han ampliat els horaris d'atenció per poder reduir l'espera per aconseguir hora

Redacció

Actualitzada 12/12/2017 a les 12:47

La Policia Nacional dona cita per la renovació del DNI o el passaport, quan es fa la gestió 'online', per a menys de set dies de termini, reduint d'aquesta manera les llargues esperes que s'havien arribat a produir a les oficines de Tarragona, Reus i Tortosa.



Segons la nota enviada des de la Subdelegació del Govern Espanyol a Tarragona, en la que felicita la Direcció General de la Policia per l'esforç que han realitzat per millorar el servei, s'ha produït un increment de personal i d'horari d'atenció que han permès reduir el temps d'espera per a les cites.



Es recorda també que es va decidir ampliar els terminis per poder realitzar els tràmits de renovació a tres mesos més de l'habitual per evitar, d'aquesta manera, el perjudici que podria ocasionar la impossibilitat de renovació en temps més o menys curts.



La nota també recorda que s'han tornat a activar les funcionalitats dels certificats de tots els DNI-e, que van quedar desactivats per motius de seguretat. Els usuaris que ho necessitin poden actualitzar-los als Punts d'Actualització del DNI (PAD) que hi ha a les oficines de documentació de la Policia i per als quals no cal cita prèvia.