Conesa dóna la benvinguda al Nadal amb l'encesa de llums

Actualitzada 12/12/2017 a les 09:19

El municipi de Conesa, el passat dissabte, va donar la benvinguda al Nadal amb l’encesa de llums a places i carrers. Durant l'acte a la Plaça Major, els veïns van poder veure imatges d’alguns espisodis de neu del poble que es van projectar a una de les façanes així com fotografíes de diferents llums de Conesa. També es va recitar un poema de Nadal i posteriorment va tenir lloc l’encesa de llums amb les nadales de fons. Els assistents van poder gaudir també d’una cascada de foc que va il·luminar la façana de l’església.



Els visitants van poder visitar l'Ajuntament que va acollir l’exposició de nens Jesús així com un pessebre complert. L’Orfeó Santa Coloma de Santa Coloma de Queralt va oferir un concert de Nadal a l’església de Santa Maria de Conesa. Els diners recaptats de manera voluntària pels veïns amb motiu del concert van adreçar-se a La Marató de TV3 que, enguany, va dedicada a les malalties infeccioses.



També va destinar-se els fons recaptats a la Subhasta de Coques, un acte que es va celebrar al mes de maig, i un donatiu per part de l’Ajuntament, Conesa ha aportat enguany a La Marató, gairebé 1.000 euros.



El concert, protagonitzat per l’Orfeó Santa Coloma van començar el repertori amb cançons com La Balanguera, Contigo en la distancia y País Petit així com nombroses nadales a la segona part del concert.