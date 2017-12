La geganta del Setge passa per l'arc

La geganta cambrilenca Magdalena va haver de passar tombada per un dels arcs de la muralla a tocar de la plaça del Setge per poder participar de la celebració. No en va, aquesta geganta, que representa una de les cambrilenques que a l’any 1640 es defensaren heroicament del setge té una altura de 3,60m.