Justo Molinero visitarà Valls al març

Ara Malikian també passarà pel Centre Cultural de Valls

Redacció

Actualitzada 11/12/2017 a les 11:05

El nou espectacle del radiofonista Justo Molinero i la gira mundial del violinista Ara Malikian es podran gaudir en la pròxima programació dels Teatres de Valls. Justo Molinero presentarà l’espectacle El hombre, la gran chapuza de Dios diumenge 18 de març a les 18 hores també al Centre Cultural. Les productores d’ambdós espectacles posaran les entrades a la venda per internet dilluns 18 de desembre.



Per altra banda, The Incredible World Tour of Violin de Malikian arribarà al Centre Cultural dissabte 24 de març a les 21 hores en l’únic concert a les comarques de Tarragona de la seva actual gira.



Després de 35 anys darrere del micròfon i amb l’èxit obtingut amb els espectacles anteriors Ahora me toca a mí i Novios con solera, Justo Molinero torna al Centre Cultural de Valls amb un muntatge delirant, en clau d’humor, El hombre, la gran chapuza de Dios dos anys després de la seva darrera visita. En el nou espectacle, Molinero reuneix Los Descastaos, una insòlita companyia formada per un grup de locutors i amics de la ràdio.



L'obra s’inspira en el sainet del mateix nom de José Cedena, ofereix als espectadors dosis d’humor directe, quotidià, senzill i costumista. En l’obra, veuran d’una manera peculiar l’inici de l’home, com Déu el va crear i el nyap que va fer; com va crear Eva; el passatge de la poma; i la temàtica de la bondat i la maldat.



Després de dos intensos anys de gira amb Ara 15, en la qual Ara Malikian (Beirut, Líban, 1968) anava desgranant la seva biografia vital i musical, en aquests moments és el violí qui inspira a aquest monstre musical un nou repertori recollit en el disc La increïble història de Violí. El protagonista és el seu propi violí, que va néixer a la ciutat italiana de Mòdena i va viatjar fins al Líban per trobar-se amb un petit Ara de tres anys, a qui el seu pare, també violinista, va ensenyar a tocar, i del qual ja no se’n separaria mai més.