Covestro invertirà 200 milions a la seva factoria de Vila-seca

La companyia vol augmentar la producció fins assolir les 220.000 tones anuals

Actualitzada 11/12/2017 a les 12:52

Covestro, l'antiga divisió de plàstics de Bayer té previst invertir 200 milions d'euros a la seva planta de Vila-seca per augmentar les capacitats de producció de poliuretans i per produir clor. La companyia ha informat que augmentarà la capacitat a 220.000 tones anuals.



A començaments de novembre Covestro va informar que augmentarà notablement les capacitats de producció de dispersió de poliuretans a Europa, a la factoria de Dormagen (oest d'Alemanya) i a Barcelona, i a la Xina i la reprèn als EUA.



Covestro continuarà amb la producció a Vila-seca més enllà de 2020 i invertirà 200 milions d'euros per incrementar l'eficiència de costos i la competitivitat de la factoria amb diferents mesures.



El primer pas és construir una planta de producció de clor de manera que el subministrament d'aquesta primera matèria estigui assegurat de manera eficient, segons Covestro.



També la companyia alemanya vol incrementar la producció d'MDI -una primera matèria de les espumes rígides de poliuretà- en 50.000 tones, fins a 220.000 tones anuals. Aquest material s'utilitza com a aïllant en edificis i frigorífics, per exemple.



«Ens declarem completament a favor del mercat d'MDI i de la nostra fàbrica a Tarragona. Mitjançant l'augment de la capacitat de producció i la construcció de la producció de clor pròpia aquesta factoria serà una part més eficaç i competitiva de la nostra xarxa», ha dit el president de la junta directiva de Covestro, Patrick Thomas.



L'augment de la capacitat de producció es produirà fins a 2022 i la producció pròpia de clor començarà a finals de 2020.