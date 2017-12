Cambrils recorda el Setge de 1640 amb la imatge ben viva de l'atac terrorista

L’alcaldessa Camí Mendoza recorda que el municipi «ha tornat a patir la barbàrie»

Redacció

Actualitzada 10/12/2017 a les 22:21

Entre el 13 i 16 de desembre de 1640, Cambrils va viure una sagnant batalla emmarcada en la Guerra dels Segadors, el conegut com a Setge de Cambrils. D’aquella data han passat ja 377 anys, però el municipi en fa memòria de forma anual en el context de la Festa Major de la Immaculada i, enguany, no ha sigut l’excepció. Va ser ahir, diumenge, a les dotze del migdia que centenars de vilatans es van reunir a la plaça del Setge per commemorar els fets, un acte que, enguany, va comptar amb la presència de la directora de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, llicenciada en Història i en Documentació, Núria Gavarró.



Per la seva banda, l’alcaldessa, Camí Mendoza, va recordar l’atac terrorista que va sacsejar la ciutat el passat mes d’agost. «377 anys després dels tristos fets del Setge, Cambrils ha tornat ha patir la barbàrie i la violència. Però, tal com ens en vam sortir llavors, ens en sortirem ara», va assegurar Mendoza. Així mateix, l’alcaldessa, va fer referència a la situació política actual, «la suspensió, la prohibició i la limitació de moltes llibertats, fins i tot amb imposicions, presó i exili inclòs», va dir Camí Mendoza, que va afegir: «I som aquí un altre cop perquè aquesta és la nostra obligació com a poble: recordar els fets històrics», ja que, segons l’alcaldessa, «cal portar al present els fets del passat».



Prèviament, a tres quarts de dotze del matí, les autoritats havien sortit de la plaça de la Vila acompanyades pel seguici festiu de Cambrils. En arribar a la plaça del Setge, va petar la traca del Ball de Diables Els Cagarrieres i, a continuació, l’alcaldessa, Camí Mendoza, va iniciar l’acte institucional. En acabar els parlaments, hi va haver la ballada dels gegants del Setge de la Colla Gegantera Tota l’Endenga i l’actuació del Ball de Bastons de Cambrils.



D’aquesta manera, el municipi va cloure la part més emotiva d’una Festa Major que s’allargarà fins el 17 de desembre. La jornada central es va viure, però, divendres, 8 de desembre, amb la Diada de la Immaculada. El dia es va encetar a dos quarts de dotze del matí amb la Missa Major a l’Església Parroquial de Santa Maria i, a continuació, es va donar pas a la processó, que va desfilar pel nucli antic al so de la Cobla Ministrers de Cambrils.