Ensurt per l'incendi d'un garatge a Almoster

La principal afectació ha estat el fum

Redacció

Actualitzada 10/12/2017 a les 17:48

Fins a tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en un servei a Almoster aquest diumenge al migdia. Un petit incendi s’ha produït a l’interior del garatge d’un xalet, cremant caixes i llenya que hi havia acumulada. Les flames no han provocat cap afectació greu més enllà d’aquest material, tot i que el fum ha envaït la primera planta de l’habitatge, que ha sigut ventilada pels mateixos agents. Tot i l’ensurt, no s’han hagut de lamentar ferits de cap consideració.