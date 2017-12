El recorregut de l'R15 es redueix 10 minuts en acabar les obres

Ja no hi haurà límit temporal de velocitat als punts on es treballava

Redacció

Actualitzada 09/12/2017 a les 17:25

La línia R15 de Rodalies, que cobreix el recorregut entre Riba-Roja d’Ebre i Barcelona, escurçarà uns 10 minuts el temps del seu viatge. Això es deu a la fi de les obres que es feien entre Pradell i Riudecanyes i entre Ascó i Móra la Nova, on hi havia limitacions temporals de velocitat a causa dels treballs. A partir de diumenge, un cop finalitzin les obres, s’eliminaran aquestes limitacions i el recorregut es podrà fer en aproximadament 10 minuts menys del que es feia ara.



Adif, empresa encarregada de les infraestructures ferroviàries, realitzava obres per millorar les vies i el recorregut de l’R15. En concret, s’ha modernitzat el túnel de l’Argentera i s’han substituït més de 5 quilòmetres de via i més de 6.750 travesses entre Ascó i Móra la Nova. Això fa que la principal reducció de temps afecti els passatgers que agafaven l’R15 a les estacions de Riba-roja i Móra la Nova. Els usuaris de les altres principals estacions com Reus i Tarragona no veuran reduït el temps del seu trajecte.