Acord de l'espluguina Cunicarn amb Mercadona i la UB per potenciar el consum de carn de conill

L’objectiu és arribar a la població jove i als esportistes

Actualitzada 09/12/2017 a les 12:06

L’empresa Cunicarn, líder en productes alimentaris del sector del conill a Espanya i Europa amb seu a l’Espluga de Francolí, ha signat un conveni amb Mercadona la Universitat de Barcelona (UB) per potenciar el consum de carn de conill. En concret, el conveni d’R+D+I pretén fer incidència en la població jove i els esportistes divulgant les propietats nutricionals i saludables, així com desenvolupar noves textures, presentacions i receptes que permetin una major acceptació per part dels consumidors.



Aquest acord també permet iniciar una prova pilot amb pacients de disfàgia, una dificultat en la deglució d’aliments. La prova es basarà en desenvolupar noves receptes de carn de conill que els permeti millorar la seva qualitat de vida, ja que la disfàgia pot anar acompanyada de dèficits nutricionals a causa de la dificultat d’empassar el menjar. En aquest aspecte serà clau la qualitat de la carn del conill, considerada una de les carns blanques més saludables ja que té un contingut calòric baix i és molt rica en proteïnes, vitamines i minerals.



Cunicarn compta amb un centre de transformació a l’Espluga de Francolí, on l’empresa produeix part dels 9 milions de quilos de carn de conill anuals. Malgrat l’elevat nombre de la producció a Espanya, el consum de conill es troba estancat: de les 63.000 tones de carn produïdes, els consumidors només en mengen 1,15 quilos l’any.