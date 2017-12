Ingressa a presó un dels delinqüents més buscats a les comarques de Tarragona

Amb 23 antecedents policials, es tracta de l'últim membre pendent d'arrestar d'un grup criminal desarticulat que emprava violència física contra les seves víctimes

Actualitzada 08/12/2017 a les 10:40

Un dels delinqüents més buscats a les comarques de Tarragona, un jove de 21 anys i sense domicili conegut, ha ingressat finalment a presó després que els Mossos d'Esquadra l'hagin arrestat, el passat 3 de desembre, arran d'una detenció per conducció temerària i atemptat contra els agents de l'autoritat. Es tracta de l'últim membre que faltava per detenir d'un grup criminal desarticulat enguany que es caracteritzava per emprar violència física contra les seves víctimes. Segons la investigació policial, el seu modus vivendi es basava en l'activitat delictiva contra el patrimoni i les persones i, en molts dels fets, actuava amb violència contra les seves víctimes. Amb 23 antecedent policials, li constaven cinc ordres de detenció pendents, tres reclamacions judicials i dues de policials.

En l'atestat policial presentat davant del jutge, els investigadors relacionen la persona empresonada amb dos robatoris amb violència i lesions, un a Reus i un altre a l'Aleixar, l'any 2016. A més, durant aquest 2017, el detingut hauria comès quatre robatoris amb força: dos a Tarragona i dos més a Constantí; dos robatoris amb violència: un a Tarragona i un a Reus; cinc robatoris de vehicles: dos a Reus, dos a Constantí i un altre a Tarragona; un delicte de violació de domicili i un altre de lesions i resistència de l'autoritat a Constantí.



L'home va passar el passat 5 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, que en va decretar el seu ingrés a presó.