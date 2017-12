Incendi sense ferits en una casa de Vimbodí i Poblet

Han cremat plàstic i palets a la primera planta de l'immoble

Redacció

Actualitzada 08/12/2017 a les 18:14

Cinc dotacions de bombers han participat aquest divendres al matí en l'extinció d'un incendi en un habitatge de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà.



Els Bombers han rebut l'avís poc abans de les 10 del matí. El foc s'ha produït a la primera planta d'una casa del carrer Major de la localitat, on estaven remant plàstics i palets.



Tot i que a l'interior de l'immoble hi havia una persona, aquest ha pogut sortir-ne sense problemes i al voltant de les 10.45 h el foc s'ha donat per extingit sense que s'hagi produït cap ferit.