Fernández (PP): «Podem recuperar un segon diputat a Tarragona i garantir un canvi a Catalunya»

El cap de llista per Tarragona el 21-D considera que el procés «està mort» i que la via unilateral «s’ha acabat»

Actualitzada 08/12/2017 a les 10:43

Els populars han anat perdent suports a Tarragona «per les mesures impopulars de la crisi econòmica i l’aparició de casos de corrupció en altres llocs d’Espanya»

Respecte a la «pluralitat» de les comarques tarragonines

«No pot ser que els que no combreguem amb el pensament separatista se’ns consideri que som ciutadans de segona»

Sobre l’1-O: «Les càrregues policials sempre han existit i són imatges desagradables»

Incentius fiscals per garantir el retorn d’empreses

Aposta pel CRT i el Joan XXIII

El cap de llista del PP per Tarragona a les eleccions del 21-D, Alejandro Fernández, no es deixa arronsar per les enquestes electorals i confia que podran recuperar un segon diputat per la demarcació. «Les enquestes se’ns donen de pena, però les eleccions se’ns donen bastant millor», assenyala en una entrevista amb l’ACN. Enfront d’un possible ascens de Cs, Fernández defensa l’experiència de govern «contrastada» dels populars i la seva capacitat per gestionar l’economia. Tot i reconèixer que aquestes seran unes eleccions «obertes» i «molt complicades» per a tothom, l’exportaveu del grup parlamentari del PPC afirma que el seu objectiu és «parlar dels temes que interessen a la gent i no del procés», especialment en matèria de sanitat, educació i infraestructures. «El camí iniciat el 2012 està mort i la unilateralitat s’ha acabat», sentencia.Després d’haver desenvolupat el gruix de la seva carrera política a l’Ajuntament de Tarragona i al Congrés, Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) va deixar fa poc més d’un any la primera tinença d’alcaldia al consistori per centrar-se en el Parlament i convertir-se en el nou portaveu del grup del PPC. «Per mi continua sent una prioritat que Tarragona tingui una presència forta i una veu potent al Parlament. Hi ha certa manca d’ambició al territori per arribar a llocs de responsabilitat més alts», reflexiona.Segons el cap de llista dels populars, ha arribat l’hora que es produeixi una alternança política a Catalunya, «on el nacionalisme sempre ha estat present al Govern». Fernández admet que, després d’haver viscut uns anys de puixança a la demarcació, els populars han anat perdent suports «per les mesures impopulars de la crisi econòmica i l’aparició de casos de corrupció en altres llocs d’Espanya». Malgrat tot, es mostra optimista i creu que podrà recuperar un segon diputat a Tarragona i garantir un canvi de Govern a Catalunya.«Tenim una experiència de govern contrastada que Ciutadans, amb tot el respecte, no té», defensa. Segons Alejandro Fernández, el seu bagatge polític en múltiples institucions i el fet que se’ls reconegui la seva capacitat per gestionar l’economia, els refermen com una opció política a tenir en compte de cara al 21-D. Això, admet, malgrat que el PP «no és un partit especialment popular a molts llocs de Catalunya».En aquest sentit, Fernández avisa que Tarragona jugarà un paper clau en aquests comicis pels vots que hi recullen les forces constitucionalistes. «És una província molt plural i això s’ha de respectar», assevera. El cap de llista comparteix que el catalanisme demani respecte per la pluralitat a Espanya, però, alhora, ell també exigeix que «la mateixa pluralitat» es respecti a Catalunya. «No pot ser que els que no combreguem amb el pensament separatista se’ns consideri que som ciutadans de segona», denuncia.Tal com ja han fet altres quadres del seu partit, el cap de llista per Tarragona assegura que respectaran els resultats del 21-D i avisa que, si guanyen els partits independentistes, l’aplicació del 155 «dependrà d’ells». Fernández recorda que, en el passat, ja han governat partits nacionalistes i independentistes a Catalunya, però complien la legalitat. «Ja saben quin és el camí que comporta incomplir la llei», avisa.Fernández considera que les càrregues policials «sempre han existit i són imatges desagradables» i es mostra sorprès pel fet que es consideri que l’1-O van succeir coses que mai no havien passat. «En el moviment del 15-M, on també deien que feien resistència passiva, les càrregues van ser dels mossos i ningú no se’n va queixar massa», opina.Sobre el passat 1 d’octubre, Fernández defensa que «hi havia una ordre judicial, els cossos policials havien de fer la seva feina i no se’ls deixava entrar. Això no és correcte», defensa. «A ningú no li agrada veure aquestes coses, com tampoc que una senyora -Ester Quintana- perdés un ull amb els Mossos d’Esquadra o que es gravessin casos de tortures en dependències dels mossos», sosté.El candidat del PP afirma que caldrà oferir incentius a les empreses que han tret la seva seu de Catalunya, ja sigui en forma de beneficis fiscals, de reducció impositiva o d’inversions en infraestructures. Fernández avisa que aquest procés de retorn serà llarg i complicat perquè les companyies «van marxar per manca de confiança en el futur» i això, diu, implica un govern estable. A més, defensa que el govern espanyol va haver d’aprovar un decret a corre-cuita a petició de les empreses «perquè necessitaven marxar ràpid o s’enfonsaven en borsa».Sobre el futur de TV3, Fernández considera que els professionals dels mitjans públics s’han de sotmetre a l’escrutini de la ciutadania i de les formacions polítiques perquè, al seu parer, «alguns fan una tasca impecable i altres no garanteixen la neutralitat dels mitjans públics». «Haurien d’assumir que se’ls critiqui, perquè molts professionals han sigut criticats. Recordo que, a TVE, Urdaci va ser sotmès a una anàlisi pública de la seva feina profundament severa i, aleshores, no ens vam escandalitzar», defensa.Pel que fa a les acusacions d’adoctrinament a les aules, el candidat del PP per Tarragona afirma que «acostuma a passar en determinat municipis, moltes vegades d’interior, que es fa apologia d’ideologies polítiques davant de nens petits. Per a mi això no és acceptable, però també he de dir que no és unànime ni és cosa de tothom; són alguns professionals els que manipulen i altres, la majoria, fan una feina extraordinària».En clau de propostes territorials, el PP defensa que el CRT s’ha de renovar i ampliar perquè l’entorn de PortAventura es converteixi en un dels equipaments turístics més important del món. «És un element fonamental per a les nostres comarques, encara que alguns diguin que és nociu per al territori. Nosaltres el reactivarem, però primer analitzarem fins a quin punt el què va presentar el Govern era seriós o no», explica.Un altre dels punts forts del programa dels populars afecta a l’Hospital Joan XXIII, del qual Fernández lamenta que se n’han fet «massa promeses». «Evidentment serà una de les nostres prioritats i que esdevingui un hospital de referència, no només a Tarragona, sinó també per a una part de les comarques de Lleida i del sud de Barcelona», defensa. Segons el cap de llista del PP, el Joan XXIII és un hospital que «té grans professionals en un entorn desfavorable», per la qual cosa en cal millorar les instal·lacions.Pel que fa a les infraestructures, Fernández defensa que el govern del PP està invertint en carreteres com l’A-27, a diferència de l’executiu català a qui acusa de no haver desdoblat «la immensa majoria de carreteres de la seva titularitat» ni d’haver-hi fet «pràcticament cap inversió» en els darrers vuit anys.A més, el cap de llista dels populars ha recordat que el Ministeri de Foment ha anunciat la fi de la concessió dels peatges de l’AP-7, que serà de franc a mitjà termini. «En canvi, el Govern s’ha negat sistemàticament a fer el mateix amb la C-32, que és cabdal per al Baix Penedès. Això es deu a la connivència història que hi ha hagut entre algunes empreses i l’antiga CiU, que ha actuat més de ‘lobby’ d’algunes empreses concretes, que per buscar la gratuïtat de l’autopista», conclou.