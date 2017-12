«Volem que a la gent que ve al Pessebre li costi una mica endevinar qui és qui»

Dissabte s’inaugurarà el Pessebre de sorra de la Pineda, que enguany arriba a la 18a edició i que estarà obert fins al 9 de gener

Actualitzada 06/12/2017 a les 20:08

—Quanta sorra feu servir per fer el pessebre i com és, aquesta sorra?

—Al pessebre de la Pineda fem servir 400 tones de sorra. És una sorra que la fem servir cada any, i un cop es desmunta el pessebre, es desa fins a l’any següent. No és sorra de la platja, sinó la que s’obté quan s’excava a la construcció, per fer els fonaments dels edificis. Ens va molt bé perquè, com que no ha viatjat pel mar i l’aigua no l’ha arrossegat, els grans no s’han arrodonit, són més cúbics, així que es compacta millor.



—Quina tècnica es fa servir, per modelar les figures?

—El primer que fem és compactar la sorra amb uns encofrats de fusta, fent servir aigua i martells pneumàtics, Després es treuen els encofrats i et queda un bloc, del qual parteixes. La tècnica és similar a l’escultura en pedra, però en aquest cas és més fàcil de treballar. Fem servir eines de tall per anar fent sortir la figura de dins del bloc.



—Aquesta és la 18a edició del Pessebre de sorra de la Pineda. Recorda com van ser els inicis?

—Jo he participat en 17 edicions, i el projecte el vam iniciar nosaltres, per iniciativa del Patronat Municipal de Turisme, que volia promocionar la platja de la Pineda en una època en què hi venia poca gent. Al principi era un projecte modest, amb només cinc escultors, però ha anat creixent fins a consolidar-se.



—Cada any canvia la temàtica del pessebre. Com l’escolliu i quina serà, enguany?

—Volem que cada any el pessebre sigui diferent, que la gent no se l’esperi. Hi ha d’haver, és clar, les figures, Josep, Maria, el Nen Jesús... però busquem que a la gent li costi una mica veure qui és qui. Enguany hem optat per una temàtica tecnològica, els robots i la maquinària.



—El pessebre es podrà visitar fins al 9 de gener. No pateixen per si plou o fa vent?

—No, el temps és bastant indiferent. Un cop estigui acabat, per descomptat que serà molt millor si no cau una tromba d’aigua amb molt de vent, però en general, amb el temps que fa a la Pineda, no acostuma a passar res.



—Molts dels artistes que han confeccionat el pessebre són repetidors?

—Sí, tots els que han vingut aquest any estan repetint, n’hi ha que han vingut 16 edicions. Jo el que intento sempre és que vinguin els millors del món. I amb el temps, han acabat convertint-se en amics.



—Existeix un circuit internacional d’artistes i pessebres de sorra?

—Sí, hi ha potser un miler d’escultors molt bons que viuen d’això i estan tot l’any anant a concursos o festivals d’escultura de sorra. També n’hi ha que treballen la neu, el gel o la pedra. I hi ha escultors del foc, que construeixen figures de fusta de manera que, quan les cremes, són artístiques. En realitat hi ha tot un món que no coneixem de nòmades escultors.