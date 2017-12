La construcció, els serveis i el sector primari, motors de creixement a Tarragona

Alguns dels factors que han contribuït a aquesta millora econòmica són els valors baixos dels tipus d’interès o la caiguda del preu del petroli

El Camp de Tarragona és un dels eixos territorials de Catalunya que, durant el 2016, es va veure immers en el creixement econòmic català, segons es desprèn de l’Anuari Econòmic Comarcal 2017 de BBVA, dirigit pel Catedràtic Emèrit d’Economia Aplicada de la UAB, Josep Oliver. Segons aquest estudi, el creixement del valor agregat brut (VAB) al Camp de Tarragona va ser del 3% durant el 2016, situant-se en la quarta posició entre els eixos que més han crescut, darrere de les Comarques Centrals (4%), l’Eix Metropolità de Barcelona (3,5%) i l’Eix de Girona (3,2%). En darrera posició se situen les Comarques de Muntanya, amb un creixement agregat del VAB de tan sols el 0,9%.



Aquest creixement es deu a diversos factors, com és el dinamisme del sector de la construcció. Segons l’anuari publicat per BBVA, el dinamisme de la demanda i la reducció de la sobre oferta ha permès que el creixement en aquest sector hagi sigut gran i, especialment, a Tarragona, on la variació interanual del VAB ha sigut del 3,5%, per sobre de la mitjana de Catalunya (3,2%) i tan sols per sota de Barcelona (3,7%).



En el cas tarragoní, un dels components més destacats del 2016 va ser el sector primari, que va experimentar un fort creixement a, sobretot, les Terres de l’Ebre, on el creixement del VAB es va situar al 12,8%, impulsat per l’agricultura, una taxa que en el conjunt de Tarragona es va situar al 9,6%.



Així mateix, l’estudi destaca l’empenta dels serveis com un dels principals motors de creixement, sent capaç de «superar el nivell d’ocupació previ a la crisi» amb un total de 2,4 milions d’ocupats el 2016 a tot Catalunya. En aquest cas, l’augment del VAB va superar el 3% a les Comarques Centrals, el Camp de Tarragona i l’Eix Metropolità de Barcelona. A la província de Tarragona, les comarques amb un increment més notable van ser el Baix Penedès (4,4%), el Montsià (4,1%) i el Priorat (3,9%), seguides de l’Alt Camp (3,6%) el Tarragonès (3,3%), el Baix Camp (3,2%), el Baix Ebre (2,3%), la Ribera d’Ebre la Conca de Barberà (2%).



A Tarragona, el creixement més tímid es va situar en el sector industrial, amb una variació interanual de l’1,4% del VAB, mentre que la mitjana catalana es va situar al 4% amb Barcelona al capdavant (4,5%) i, concretament, les Comarques Centrals (4,7%), zones afavorides per l’elevat dinamisme de les manufactures i, en particular, del tèxtil, la metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics, la maquinària i equip i el cautxú i plàstics.

Segons l’Anuari Econòmic Comarcal 2017 de BBVA, l’avanç de la recuperació econòmica es deu, tant a les reformes internes (fiscals, financeres, laborals, energètiques, de pensions), com a factors exteriors (actuació del Banc Central Europeu i la baixada del preu del petroli).



En relació als efectes de la intervenció del BCE, les seves compres d’actius, bàsicament públics, es van ampliar el 2016, una intervenció que va mantenir en valors molt baixos els tipus d’interès, a temps que contribuïa a la depreciació de l’euro respecte al dòlar i la millora de l’activitat a l’Eurozona. A més, també van empènyer el creixement català, la caiguda del preu del petroli i l’augment de la demanda de serveis turístics. Tots aquests factors van incrementar la renda disponible de llars, empreses no financeres i sector públic.