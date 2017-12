'Joc de Cartes' arriba a Valls

No se sap a quins restaurants

Actualitzada 06/12/2017 a les 21:18

Encara no ha transcendit en quins restaurants, però el que és evident és que les càmeres de TV3 s’han instal·lat a les cuines vallenques.



I és que la furgoneta del programa de cuina Joc de Cartes s’ha deixat veure pels carrers de la capital de l’Alt Camp. Ahir al matí, per exemple, estava aparcada a la plaça de l’Església, als Arcs de Ca Magrané.



Segons ha pogut saber aquest diari, un dels restaurants on s’està rodant és Casa Gurí, a la Masó, i faltarà saber la resta de participants del programa.