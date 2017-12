Els Mossos eviten vincular les armes trobades a Mont-roig del Camp a l'octubre amb el cadàver localitzat aquest dimecres

L'autòpsia que es fa aquest dijous podria resoldre si la víctima és un home o una dona i les causes de la mort

Actualitzada 07/12/2017 a les 14:12

Els Mossos d'Esquadra eviten vincular les armes que es van trobar enterrades a l'octubre a Mont-roig del Camp (Baix Camp) amb l'homicidi que investiguen després que, aquest dimecres, uns caçadors trobessin un cadàver en avançat estat de descomposició al mateix municipi. Tot i que es tracta del mateix barranc, conegut com el barranc de Rifà, entre els dos punts hi ha més de 10 quilòmetres de distància i és una zona molt transitada per caçadors i senderistes. Tanmateix, la investigació resoldrà si es pot establir alguns tipus de relació. El cas està sota secret de sumari. Aquest dijous s'està duent a terme l'examen forense per resoldre si la víctima és un home o una dona i quines han estat les causes de la seva mort. El mort es va trobar embolcallat amb bosses de plàstic i el Mossos només han confirmat que es tracta d'una persona adulta.