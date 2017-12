Cs denuncia que a Torredembarra els han falsificat cartells per penjar-los a indrets prohibits

El regidor socialista Jordi Solé els ha acusat de «joc brut» i la formació taronja afirma que els estan boicotejant la campanya

A #Torredembarra hi ha qui s'ho ha cregut i no juga net. Són els de l'ordre i la nova política. Són C's (Ciudadanos). #JocBrut pic.twitter.com/I6pJySWmml — jordi solé (@jordisf1) 6 de desembre de 2017

En esta foto se puede apreciar la comparación del cartel oficial de C’s y el NO oficial.

La foto original de C’s es la pequeña, en cambio la grande es la NO oficial. Tenemos que investigar lo ocurrido para que no se repita.#Torredembarra #FairPlay#AraSíVotarem pic.twitter.com/Hrs9jsJHjy — Leila Saidi (@leilasaidi) 6 de desembre de 2017

Cartells electorals de Ciutadans han aparegut penjats a diversos indrets de Torredembarra que no estan habilitats per a propaganda electoral. Així ho denunciava amb una piulada el regidor socialista, Jordi Solé, que acusava la formació taronja de practicar «joc brut», per no respectar els espais assignats per a les eleccions.La resposta de Ciutadans ha estat immediata. A través del seu compte oficial ha indicat que els cartells que han aparegut són falsos: «La campanya electoral de Cs #Torredembarra està sent boicotejada amb penjada de cartells de disseny i mides no oficials. Denunciem que aquesta cartelleria estigui sent distribuïda pel mobiliari no electoral i prendrem les mesures necessàries perquè es retirin de forma urgent».En una altra piulada, la militant de Cs, Leila Saidi mostrava la comparació entre els cartells originals i els que s'han penjat en indrets no autoritzats.