Milian (CUP) reivindica la República per acabar amb els «problemes endèmics» del territori

La formació aspira a continuar creixent al Camp i l'Ebre i assolir el segon diputat

El cap de llista de la CUP per Tarragona a les eleccions del 21-D, Xavi Milian, reivindica la República per posar fi a «problemes endèmics» del territori. Les nuclears, els transvasaments, el sistema sanitari o un model turístic enlluernat pels creuers i l'antic BCN World s'arrosseguen d'«herències» adherides al territori amb les quals els cupaires hi batallen des de fa temps, en una lluita en la qual sovint s'han quedat sols. Historiador i periodista, Milian, 33 anys, confia que la formació segueixi creixent a les comarques tarragonines i esgarrapar el segon diputat. Malgrat veure el 21-D com unes «eleccions il·legítimes» i una «farsa» de l'Estat per tornar a aplicar el 155, creu que la formació s'hi ha de presentar per garantir als votants l'opció de l'esquerra independentista. «El debat en aquestes eleccions és: o construir futur o tirar enrer», ha declarat Milian en una entrevista a l'ACN.



«No hi ha volta enrere». Milian creu que cal un front comú dels defensors del sobiranisme, obtenir una àmplia majoria i no deixar-se doblegar davant «la repressió i les amenaces de l'Estat». Segons el candidat cupaire, «cal tirar endavant el procés constituent de forma unilateral». Creu que tornar a l'autonomisme és sinònim de no futur i que el procés no es pot concebre sense la mobilització al carrer. «Va començar al carrer i acabarà al carrer», ha sentenciat.



A partir d'aquí, Milian llança un avís a JxCat i a ERC. «La mobilització de la gent al carrer ha de fer que aquells partits que tenen la temptació de buscar una tercera via, que ja s'ha demostrat que no existeix, no puguin fer-se enrere en el seu compromís que van adoptar el 27-S, l'1-O i el 27-O», ha dit. «Precisament la CUP, que en un primer moment volíem fer boicot al 21-D, ens hi presentem amb l'únic objectiu de garantir una opció d'esquerres a favor de la independència», ha afegit.