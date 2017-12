Afirmen que algú està penjant cartells «no oficials» i en indrets que no estan permesos

Actualitzada 06/12/2017 a les 16:37

Ciutadans ha denunciat mitjançant el seu perfil de Twitter del grup municipal a Torredembarra un «boicoteig» envers la seva campanya.«La campanya electoral de Cs #Torredembarra està sent boicotejada amb penjada de cartells de disseny i mides no oficials. Denunciem que aquesta cartelleria estigui sent distribuida pel mobiliari no electoral i prendrem les mesures necessaries per a que es retirin de forma». Aquesta és una piulada realitzada tant pel regidor de Cs Javier Ramírez com pel grup municipal de Cs de Torredembarra.El fet és que hi ha algunes persones que s'estan queixant per les xarxes del fet que Cs no està seguint les regles del joc, tot i que des del grup municipal asseguren que ja s'han posat mans a l'obra per solucionar la situació.