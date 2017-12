L'Ajuntament remodela la plaça dels Ànecs i elimina el petit estany

El llac presentava força problemes d’acumulació d’aigua i de seguretat

Redacció

Actualitzada 04/12/2017 a les 20:06

L’Ajuntament de Calafell ha començat les obres de emodelació de la plaça dels Ànecs, situada a la confluència entre la rambla Mossèn Jaume Tobella i el Passeig de la Unió. El consistori invertirà 17.921,60 euros, per solucionar els problemes de funcionament i de seguretat de les instal·lacions de la plaça.



En concret, la part més visible de l’actuació és la desaparició del petit estany. Les repetides avaries de la instal·lació hidràulica provocaven l’acumulació de l’aigua i l’aparició de males olors i de mosquits. De fet, segons ha assegurat l’Ajuntament, sovint, l’estany s’havia de mantenir buit per evitar les molèsties. Tanmateix, l’estany presentava problemes de seguretat, perquè es tracta d’un llac al mateix nivell que la resta de plaça i sense cap protecció, per la qual cosa resultava fàcil caure a dins.



L’Ajuntament de Calafell té previst retirar les instal·lacions d’aigua, enderrocar la part encimentada i el clot es reomplirà amb la mateixa sorra de la resta de la plaça. A més, s’aprofitarà per millorar l’enllumenat.



La plaça dels Ànecs, creada l’any 1991 quan es va ordenar la cruïlla on està ubicada, és en un punt de pas molt concorregut. A més, és un lloc tradicional de trobada de famílies i nens ja que està a tocar d’una zona escolar.