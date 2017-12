Junts x Catalunya comencen la campanya amb la restitució del «govern legítim» com a objectiu

El cap de llista, Eusebi Campdepadrós va ser a Tarragona i Teresa Pallarès, a Reus

Actualitzada 05/12/2017 a les 10:08

Tarragona i Reus, la rambla Nova i la plaça Prim, van ser els escenaris de l'inici de campanya de Junts x Catalunya pel 21-D, amb l'enganxada dels cartells electorals.



L'acte el va encapçalar a Tarragona el cap de llista, Eusebi Campdepadrós, mentre que a Reus, la cap visible de l'inici de campanya va ser Teresa Pallarès.



Per la denominada llista del president, la restitució de les institucions i del govern legítim de la Generalitat és un dels objectius d'aquestes eleccions que, consideren, no es plantegen amb igualtat de condicions per a totes les forces polítiques, amb consellers empresonats i mig govern a Brussel·les.



Els candidats de JuntsxCat han destacat l'«anormalitat» de la campanya d'aquestes eleccions a causa «del tripartit del 155», i de les actuacions de la junta electoral que, segons Campdepadrós, «prohibeix manifestacions i pancartes per la llibertat i en canvi permet concentracions feixistes».