Perafort i Puigdelfí recullen prop de 4.000 euros per a la investigació contra el càncer infantil

Redacció

Actualitzada 04/12/2017 a les 20:04

Els veïns de Perafort han aconseguit recollir 3.750 euros que han donat a l'Obra Social de l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquesta quantitat s'ha obtingut a través de la venda de tiquets per a diferents actes organitzats al municipi durant el passat any 2016.



Els habitants de Perafort i Puigdelfí van contribuir a aquesta causa solidària comprant tiquets per al vermut popular de la festa major i per a l'esmorzar popular de Divendres Sant.

Els veïns també han fet possible aquesta donació amb el pagament de les inscripcions a la caminada solidària i al concurs de botifarra. També amb la compra d'entrades per a la gala de dansa, els parcs aquàtics de Perafort i Puigdelfí i les representacions teatrals que van tenir lloc al municipi al llarg de l'any passat.



Fa cinc anys que els dos municipis porten realitzant aquesta iniciativa, amb la que es vol contribuir a la investigació contra el càncer infantil. Des de llavors i de manera anual, es lliura un xec a l'Hospital Sant Joan de Déu amb la suma obtinguda a través de diversos actes celebrats.



D'altra banda, els diners recollits a través de la caminada per la diabetis i la Festa de l'Oli d'enguany es destinaran a La Marató de TV3.