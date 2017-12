La Canonja dona la benvinguda als seus nadons amb un ajut de 150 euros

El passat dissabte es va oferir una recepció a les famílies que s'han beneficiat de la subvenció durant l’any 2017

Redacció

Actualitzada 04/12/2017 a les 11:54

El primer tinent d’alcalde, Salvador Ferré, acompanyat d’altres regidors del consistori, van oferir una recepció el passat dissabte al Castell de Masricart, a totes les famílies que es van beneficiar dels ajuts a la natalitat i a l'adopció que va posar en marxa el consistori ja fa sis anys i que ha beneficiat a molts infants. Durant la recepció, Salvador Ferré va manifestar que la voluntat del govern municipal és continuar amb aquests tipus d’ajuts a les famílies, «com també seguirem amb les subvencions per la compra de llibres i material escolar que vam posar en marxa i cada any anem ampliant». Les famílies agraeixen molt aquest tipus d’ajuts, deia Ferré, «que tot i no ser una xifra molt elevada és una empenta per quan arriba un fill a casa».



Els assistents es van fer una fotografia de record al Pati del Castell i tot seguit l’Ajuntament els va oferir un aperitiu.