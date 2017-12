L'alcalde Constanti respon que les reivindicacions de la Policia Local estan fora del marc legal

L’alcalde de Constantí explica que «no podem pujar els salaris, però s’han millorat les seves condicions laborals»

Actualitzada 04/12/2017 a les 12:44

L’alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, ha volgut sortir al pas de la versió de la Policia Local del municipi que van estar presents a la Plaça de les Escoles Velles el passat divendres durant l'encesa de llums de Nadal així com en el darrer ple per fer visible la reivindicació de millores laborals i equiparació amb altres cossos del territori.En aquest sentit, la Corporació apunta que «els increments salarials venen limitats per la normativa de l’Estat, que ens impedeix fer pujades superiors a l'1%, i aquest increment salarial ja es va fer efectiu a les nòmines del personal del mes de juliol» i expliquen que des de l’Ajuntament no es poden acceptar aquestes peticions de la policia perquè «es troben fora del marc legal al qual estem subjectes»Segons el batlle, les peticions que realitzen estan totalment fora del marc de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017. Per exemple, l’equiparació salarial amb el Cos de Mossos d'Esquadra, incloure totes les hores anuals de jornada dins el quadrant de servei o l’increment mensual de 300 euros a cada agent.L’alcalde de Constantí explica que «no podem pujar els salaris, però durant aquesta legislatura s’han millorat les condicions laborals de la policia local amb vehicles nous, armilles de protecció antibales, defenses extensibles, més formació o càmeres de seguretat» i afegeix que «les negociacions de condicions laborals ara per ara, estan parades, després que a la última reunió, el representant sindical de la policia es negués a dialogar, aixecant-se de la taula adduint motius familiars». Igualment, Sánchez explica que estan oberts a tornar a reunir-nos i explicar-lis la situació.La corporació assegura que no és tot el cos de policia que demana millores sinó que en concret són sis dels tretze membres del cos i que «estan exercint aquestes accions, i que la resta d’agents també estan reben pressions per part dels companys».