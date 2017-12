El baròmetre preelectoral del CIS pronostica un increment d'escons de C's i PSC a Tarragona

Esquerra aconseguiria 5 diputats, xifra que podria igualar Ciutadans, mentre JuntsXCat podria no arribar a tres representants

Redacció

Actualitzada 04/12/2017 a les 15:03

El baròmetre preelectoral que aquest dilluns ha donat a conèixer el CIS i que atorga pràcticament, a Catalunya, un empat tècnic entre Esquerra Republicana i Ciutadans, amb 32 escons cadascun d'ells, també reprodueix pautes semblants a la demarcació de Tarragona.



Segons les dades del CIS, l'estimació de vot més gran a les comarques de Tarragona correspondria a ERC, amb un 23,7% i molt a prop es quedaria el partit taronja que encapçala Matías Alonso, amb un 23,5%. Aquest percentatge atorga cinc escons als republicans i, en el cas de C's, es quedaria entre els 4 i els 5 representants.



L'altra formació que milloraria els resultats respecte de les eleccions de 2015 al Parlament de Catalunya és el PSC. Segons el CIS, a Tarragona aconseguiria una estimació de vot del 17,9%, la qual cosa li permetria pujar fins als tres diputats, un més dels que tenia a l'anterior legislatura.



Qui patiria una davallada destacada és el denominat partit del President, Junts X Catalunya. Segons les dades de l'enquesta, amb una estimació de vot del 13,9%, aconseguiria entre 2 i 3 diputats. No hi ha una referència clara respecte de l'anterior legislatura, quan ERC i PDeCAT es presentaven junts sota el paraigua de Junts pel Sí. Aleshores van aconseguir 9 diputats per Tarragona.



La resta de formacions mentenen els resultats pel que fa al nombre de diputats. Així, El Partit Popular, la CUP i Catalunya en Comu Podem es quedarien amb un representant cadascun d'ells a la demarcació de Tarragona.