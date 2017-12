David DeMaría visitarà La Pobla en un concert solidari amb La Marató de TV3

Un total de 45 propostes conformen el programa festiu que inclou activitats per a grans i petits

Aquest dissabte passat, La Pobla de Mafumet va donar el tret de sortida a les festes nadalenques amb una sèrie d'actes programats pel consistori pobletà.



Una de les activitats encarregades d'obrir aquests actes de Nadal va ser l'encesa dels llums i de l'arbre de Nadal i també la projecció del mapping 'L'estrella d'un tronc de Nadal'. A més, tots els assistents van presenciar l'arribada a l'Ajuntament del Tió i van berenar coca amb xocolata i llaminadures.



La Pobla té previstes un total de 45 propostes que conformin el programa festiu, aquestes inclouran activitats per a grans i petits. Entre totes, destaca el concert del cantant David DeMaría, el proper 16 de desembre a les 19 hores, per presentar el seu darrer treball discogràfic, Séptimo cielo. L’espectacle tindrà un preu de 5€, i la recaptació íntegra serà destinada a La Marató de TV3.



Seguint amb la vessant solidària, el diumenge 17 de desembre tindrà lloc el Bingo Solidari organitzat per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de La Pobla, que també servirà per recollir fons per a La Marató. Destaca també la recollida d’aliments que es durà a terme de l’11 de desembre al 7 de gener i amb motiu de la qual s’establiran diferents punts de recollida: l’escola, el Casal de la Gent Gran, el Casal Cultural, el Mercat i el Pavelló.



