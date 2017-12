Ciutadans reclama que Cambrils reconegui la tasca de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en els atemptats de l'agost

El consistori va aporvar distingir la Policia Local, els Mossos, l'Hospital lleuger, Creu Roja i el 112 per la seva actuació el 18 d'agost passat

Redacció

Actualitzada 04/12/2017 a les 14:26

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Cambrils reclama que el consistori reconegui el treball de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en el atemptats que va patir la localitat l'agost passat.



La regidora Patricia de Miguel, ha lamentat, en un comunicat que «la Guàrdia Civil i la Policia Nacional no rebin cap reconeixement per part de l'Ajuntament pel seu treball durant els atemptats del passat 18 d'agost». El ple ordinari de novembre de l?Ajuntament cambrilenc va aprovar distingir la tasca feta per la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, l'Hospital lleuger, Creu Roja i el telèfon d'emergències 112.



La regidora de la formació taronja afegia que «la Patrulla Fiscal Terrestre de la Guàrdia Civil va estar present durant la fatídica matinada». Per això, l'ha convidat a «prestar més atenció en les comissions de distincions honorífiques, per tal de no descuidar cap cos de seguretat i incloure'ls a tots en les commemoracions».