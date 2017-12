La zona de cultiu de llúpol a Prades arriba a temperatures de gairebé 12 graus sota zero

La zona dels Closos de la 'vila vermella' ha arribat aquest dilluns a temperatures mínimes de -11,8°

04/12/2017

La zona dels Closos de la vila de Prades, un paisatge actualment ocupat per extensions de plantacions de llúpol per a l'elaboració de cervesa, ha assolit aquest dilluns una temperatura mínima de -11,8°, segons les dades recollides per MeteoPrades. A mesura que s'ha aixecat el dia la temperatura ha pujat, tot i que a les 9 del matí, en aquesta zona, la màxima no havia arribat als 8 graus negatius.



La coneguda com la Vila Vermella és la que acumula les temperatures més baixes de la zona de les Muntanyes de Prades. A la localitat s'han popularitzat el cultiu de llúpol com a alternativa a les plantacions tradicionals a la zona i el fred és un dels elements que no són un impediment pel correcte desenvolupament de les plantacions, que tenen un aspecte característic, amb estaques llargues que serveixen perquè les plantes s'hi vagin enredant.



D'acord amb el complet control meteorològic que realitzen des de MeteoPrades, ja dins el nucli del poble de Prades, la mínima assolida aquest dilluns ha estat de -6,2°. A la zona de les Muntanyes de Prades, tan sols alguns indrets propers al municipi de Capafonts, com Les Planes, han arribat a mínimes similars (-6,1°). A altres localitats, tot i que s'han registrat també temperatures força baixes, no s'ha arribat a aquests nivells. Així, per exemple, a Montblanc, la mínima registrada ha estat de -0,7º i a la Riba, -0,9°.