La Festa del Calamar de Salou gaudeix de bona salut 43 edicions després

La pesca de sípies ha augmentat respecte l’any passat

Redacció

Actualitzada 03/12/2017 a les 18:51

Salou va culminar, aquest dissabte a la nit, la 43ª Festa del Calamar amb el tradicionals sopar i entrega de premis al Club Nàutic. La gran vencedora va ser l’embarcació ‘Fase III’, que va acabar la Festa amb un total de 3.900 punts. Les embarcacions ‘Paraca’, amb 3.950 punts, i ‘Morabito’, acumulant-ne 2.960, van completar el podi d’una cita que va gaudir d’un bon nivell de participació.



Durant el sopar també es van lliurar diversos premis, entre els quals van destacar el dedicat al calamar pescat més gran i al major nombre de captures de calamar. L’embarcació ‘Morabito’ va destacar per fer-se amb un exemplar de 1.263 grams, mentre que ‘Paraca’ va aconseguir sumar un total de 34 captures. En aquest aspecte destaca un lleuger augment de la pesca de calamars, passant dels 344 el 2016 als 348 d’aquesta edició. L’augment més significatiu és el de la pesca de sípies, ja que en un any s’ha passat de les 132 captures a les 288. Pel que fa als pops, durant la 43ª Festa del Calamar se n’han pescat un total de 55.



A la gala del Club Nàutic hi van acudir diverses representacions polítiques com l’alcalde de Salou, Pere Granados i la regidora de Cultura, Maria José Rodríguez.