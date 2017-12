L'incendi d'una caldera a Sarral obliga a desallotjar una desena de veïns

Les principals afectacions han estat a causa del fum

Redacció

Actualitzada 03/12/2017 a les 18:00

Aquest diumenge una desena de veïns de Sarral s’han vist obligats a abandonar casa seva al produir-se un incendi en un magatzem situat a l’Avinguda de la Conca. Fins a vuit dotacions dels Bombers han treballat per apagar el foc, que ha cremat la caldera d’aquest magatzem i ha afectat uns dipòsits propers que han patit una fuita que els mateixos Bombers han reparat.



Més enllà d’aquestes afectacions de les flames, el principal problema l’ha causat el fum, que ha envaït els pisos superiors del magatzem, obligant a desallotjar la desena de persones que hi vivien. El pis més ha afectat ha estat el de just a sobre d’on s’ha produït l’incendi que, per sort, no ha causat cap tipus de ferit. Un cop apagat el foc i ventilats els habitatges, els veïns han pogut tornar a les seves llars.