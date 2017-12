Els Bombers van controlar ràpidament la situació

Redacció

Actualitzada 03/12/2017 a les 11:35

Un incendi ha cremat la matinada d'aquest diumenge 1.500 metres quadrats de zona boscosa al costat de la urbanització Mas Borràs, dins del terme municipal del Vendrell.



Els Bombers, que hi han enviat dues dotacions, han rebut l'avís a les 2.20 hores, i a les 3.13 hores han donat el foc per extingit.



L'incendi s'ha produït a prop de les cases, però no hi ha hagut cap ferit ni cap habitatge ha quedat afectat.