Alerta pel perill d'incendi al Camp de Tarragona

A les Terres de l’Ebre és on el risc és més elevat

Redacció

Actualitzada 03/12/2017 a les 12:15

El mapa de risc d’incendi forestal per aquest diumenge posa en alerta les comarques del Camp de Tarragona. Les Terres de l’Ebre és la zona on el risc és més elevat, ja que a l’interior del Montsià i del Baix Ebre es troben en perill alt i perill molt alt. Igual passa amb l’extrem sud del Baix Camp, on l’alerta es troba en nivells 4 i 5 sobre 6.



A la costa del Tarragonès el risc s’ha rebaixat respecte aquest dissabte, amb més zones on predomina un perill moderat. Tot i així, encara hi ha punts on el perill és alt, una tònica que s’ha mantingut al llarg del cap de setmana.



En aquest aspecte, els agents rurals mantenen el nivell dos sobre tres del Pla Alfa a tota la demarcació tarragonina. Aquest pla és l’operatiu que té el cos per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d’incendis forestals. Com que el risc d’incendi es troba entre moderat i alt, els agents rurals activen un nivell que els permet centrar-se, exclusivament, en els possibles focus d’incendis forestals.