Ferits dos motoristes a causa del gel

Els fets han ocorregut a Prades

Redacció

Actualitzada 02/12/2017 a les 20:21

Aquest dissabte al migdia dos motoristes han resultat ferits a la T-700 al seu pas per Prades. A causa del gel que hi havia a la via, tres motoristes han perdut l’equilibri i han caigut, dos d’ells quedant ferits de molt poca consideració. Les dues víctimes han estat traslladades al Pius Hospital de Valls, on se’ls hi ha realitzat diverses proves per precaució.