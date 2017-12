Salou rep el Nadal amb l'encesa de llums i una cantada de Nadales

L'alcalde Pere Granados i la regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Martina Furier, han estat presents a l'esdeveniment

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 11:29

Els carrers de Salou ja estan il·luminats amb les llums de Nadal. El municipi va donar la benvinguda a aquesta màgica època de l'any ahir dijous al vespre, quan es va realitzar la tradicional encesa de llums. A més, diversos grups d'infants també van participar en l'esdeveniment amb una cantada de Nadales.



L'esdeveniment va comptar amb la presència de l'alcalde Pere Granados i la regidora de Promoció i Dinamització Econòmica, i Comerç, Martina Fourrier. Com a representants del consistori, ells van ser els encarregats d'encendre ls llums de Nadal, que seran visibles fins al dia de reis. També hi han estat presents els cors Encants, Infantil i Mitjà de l'Escola de Música Municipal de Salou, que han posat música a l'esdeveniment. L'acte ha acabat amb xocolata calenta per tothom amb la Wild Dixie 5et.