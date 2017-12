Què fer aquest cap de setmana?

Mercat de Nadal a Salou, Pepa Plana a Alcover i la jornada de portes obertes al patrimoni de Tarragona són algunes de les propostes

Actualitzada 01/12/2017 a les 10:10

El fred que es preveu per aquest cap de setmana no ha d'impedir que sortim de casa i gaudim de propostes lúdiques i culturals. Des del Diari Més us proposem algun dels actes més destacats:, durant tot el cap de setmana, la Rambla Nova acollirà la 17a Fira de l'oli nou DOP Siurana, un certamen organitzat per l'Ajuntament de Tarragona, el Consell Regulador de la DOP Siurana i la Unió Corporació Alimentària de Reus, amb la presència dels productors més importants de la DOP Siurana, els quals presenten de forma col·lectiva el seu oli nou. Entre les activitats, tallers, degustacions i un showcooking amb oli DOP Siurana. La Fira, ubicada a la Rambla Nova en el tram comprès entre el carrer de la Unió i Canyelles., el consistori commemora, el diumenge, el 17è aniversari de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial amb una jornada de portes obertes a tots els recintes patrimonials. Es podrà accedir gratuïtament a espais com són les Muralles, el Pretori, el Circ, l'Amfiteatre i el Fòrum de la Colònia, als quals se sumaran el Museu Nacional Arqueològic, el Museu i la Necròpolis paleocristians i les vil·les romanes de Centelles i els Munts. Durant el matí, també es podrà gaudir de les Històries de Tàrraco, recreacions històriques per veure i sentir com vivien alguns dels habitants de l'Antiga Tàrraco., a la TAP, es podrà gaudir de l'espectacle El Mundo de Fantasia el dissabte 2 de desembre. Es tracta d'un espectacle musical amb veus en directe i 10 ballarins en escena, on nens i adults de totes les edats gaudiran durant més de 60 minuts amb els nostres personatges preferits, recreant-se en aquest món de fantasia que tots tenim dins. L'entrada són 15 euros. Més info aquí , tindran lloc les Jornades Romescu on un total de 21 restaurants oferiran menús tancats basats en el romesco com a element protagonista. Durant aquests dies, els restaurants de Cambrils oferiran, doncs, menús enromescats a l'abast de tothom amb l'objectiu de reivindicar les arrels de la nostra cuina local.Podeu consultar els menús al llibret de les Jornades aquí També a, tindrà lloc la Festa Major de la Immaculada. La Festa Major d'Hivern acabarà el 17 de desembre amb la commemoració del Setge. Entre les activitats que inclouran, hi ha l'encesa de l'enllumenat, les distincions honorífiques, el Seguici, la commemoració del Setge de Cambrils i els tallers oberts. El programa es pot consultar aquí , tota la família pot gaudir del Mercat de Nadal que obrirà les seves portes fins diumenge dia 3 de desembre. Es tracta d'un mercat gastronòmic i del regal, al qual podrem trobar també diversos espectacles d'animació pels més petits, música, inflables, cotó de sucre o vermut musical entre altres activitats. L'horari serà de matí de 11h a 14 hores i 17h a 21h.A Alcover, el Convent de les Arts acollirà l'espectacle Paradís Pintat aquest diumenge. La Pepa Plana com a protagonista, interpretarà un espectacle molt especial. Un àngel s'escapa del quadre on estava pintada només per descobrir que el món no era com se l'havia imaginat. Per a més informació aquí