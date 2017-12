Les llums de Nadal ja il·luminen els carrers de Vila-seca

L’encesa oficial de l’enllumenat es va fer ahir dijous al barri de la Plana

El municipi de Vila-seca ja té en funcionament el tradicional enllumenat de Nadal pels diversos carrers i places dels tres nuclis de població: la Pineda, la Plana i Vila-seca. L’acte de l’encesa oficial es va dur a terme ahir dijous al barri de la Plana, concretament a la plaça de Sant Joan, seguint la tradició de realitzar aquest acte cada any en un barri diferent.



Més de 400 motius nadalencs de fil lluminós amb microlàmpades de baix consum acompanyen els tradicionals arbres ecològics que s’instal·len al pati de l’Esplai Sant Esteve, a la plaça Sant Joan de la Plana i a la plaça de l’Església de Vila-seca.



L’encesa de l’enllumenat, protagonitzada per nenes i nens del barri, fou presidida per membres de la Corporació Municipal i pels representants de les entitats veïnals i dels comerciants.