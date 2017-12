Les carreteres tarragonines, a punt per possibles nevades

La Diputació de Tarragona ha iniciat els treballs de prevenció per mantenir la seguretat viària en cas de neu

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 11:58

Les carreteres tarragonines ja estan preparades per rebre possibles nevades. La Diputació de Tarragona ha començat els treballs preventius de vialitat hivernal amb l’estesa de substàncies per fer fondre la neu a la xarxa de carreteres de la seva titularitat. Les tasques de prevenció i seguretat estan en marxa des de mitjans de novembre i s'han reforçat aquesta setmana amb tres equips de treball: un a la zona de la Ribera d'Ebre-Terra Alta, un a la zona Baix Camp-Alt Camp i un altre a la Conca de Barberà. Des que han començat els treballs ja s'han consumit un total de 21 tones de sal.



Després de rebre l'avís del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) d'activació de pre-alerta de Neucat a les comarques del Priorat i de la Conca de Barberà, la Diputació ha activat un equip llevaneu per a la matinada del 30 de novembre a l'1 de desembre, l'equip ha iniciat els treballs a les 21 h i ha actuat per les rutes d'aquestes dues comarques en previsió de precipitacions de neu.