La policia local de Constantí reclama la millora de les seves condicions laborals

Aquesta tarda els agents seran a l’encesa de llums de Nadal a la Plaça de les Escoles Velles

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 18:04

Els funcionaris de l'Ajuntament de Constantí reclamen la millora de les seves condicions laborals. Els policies locals del municipi informen que estarán presents a l’encesa de llums que tindrà lloc aquest divendres a la Plaça de les Escoles Velles per reivindicar aquest fet.



Segons han informat fonts de la policia local, «els últims governs entrants han demostrat poca sensibilitat amb el col·lectiu, cosa que s'ha vingut reflectint en els anteriors dos convenis i en la present negociació del que ha d'entrar en vigor en 2018» i han afegit que «amb l’alcalde Oscar Sánchez Ibarra la situació ha empitjorat ja que, els agents han vist d'entrada extrets de la seva nòmina diversos complements i resituats en la mateixa d'una forma més beneficiosa per a l'ajuntament».



Els agents denuncien a més estar realitzant tasques que no els corresponen, imposades mitjançant decret forçós per l'Alcalde socialista Oscar Sánchez, sobre la base de la seva potestat com a màxima autoritat municipal. El col·lectiu explica que aquest dijous van estar presents al ple ordinari del municipi per fer visible el seu malestar.