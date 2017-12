La neu arriba a Vilanova de Prades

El municipi arribarà a estar sota zero aquesta nit, temperatures gèlides que es mantindran durant el cap de setmana

Actualitzada 01/12/2017 a les 14:12

Desembre ha portat les primeres nevades a Vilanova de Prades aquest matí. Aquest fred d'hivern feia presagiar que no trigaríem a veure els primers flocs de neu.



Aquest migdia, quan s'ha produït la nevada, el municipi es troba a 2º. Es preveu que aquesta nit la zona de Prades arribi a temperatures gèlides sota zero. Durant el cap de setmana es continuaran mantenint aquestes temperatures.



Cal dir que la neu també ha agafat aquest divendres al migdia a diversos punts d'Osona i el Gironès, com Vic o Moià. Aquest matí la neu ja havia començat a caure en punts que són més habituals per l'època, concretament a llocs del Pirineu com Vielha, Esterri d'Àneu, Puigcerdà o Camprodon.



Segons el Servei Meteorològic, aquesta tarda la neu pot emblanquinar punts del litoral per sota dels 200 metres. Segons el Servei Català de Trànsit, aquest migdia es necessiten cadenes per circular només per la C-28 entre Vaquèira i Naüt Aran i a la C-142b entre Vaquèira i el pla de Beret.