La Fundació Privada Reddis lliura 15 beques de mobilitat als estudiants de la URV

La dotació total de la beca ha estat de 9.000€

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 16:00

La Fundació Privada Reddis va lliurar, ahir dijous al vespre, 15 beques als estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV que han realitzat una estada a l’estranger durant el curs el curs actual. Aquestes beques premien l’excel·lència i permeten que diversos estudiants puguin gaudir de l’experiència d’estudiar en una universitat estrangera.



Enguany la dotació total de la beca ha estat de 9.000€, la qual es reparteix entre els 15 estudiants en funció del nombre de mesos que han realitzat l’estada. Aquest curs hi ha hagut un total de 3 alumnes que han gaudit d’una estada d’un any i 12 que han gaudit d’una estada d’un quadrimestre.



Els països que els estudiants han escollit per a realitzar les seves estades han estat majoritàriament europeus, però també hi han hagut alguns alumnes que s’han decidit pel Canadà. Les universitats escollides pels alumnes d’aquest curs han estat Limerick d’Irlanda, Cork Institute of Techonolgy, Universitat Erlangen Numberg, Hogskolan Dalarma, University of the West of Scotland, Université du Québec a Montréal, entre d’altres.



L’acte va estar presidit pel Sr. Valero Camps, president de la Fundació Privada Reddis, el Dr. Antonio Tereceño, degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV i el Sr. Albert Fonts, responsable de Relacions Institucionals de la FCEE. També es va comptar amb la presència de diversos familiars i amics dels alumnes becats i amb el testimoni d’Imma Vázquez, una de les primeres alumnes de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV que va rebre una beca de mobilitat i que compta amb una llarga trajectòria professional molt lligada a la internacionalització i que ha explicat als alumnes la seva experiència a l’estranger.