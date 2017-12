Torredembarra signa un conveni amb l'Associació Torrecat per gestionar les colònies de gats

L’ajut acordat per aquest 2017 ha estat de 2.000 euros

Actualitzada 01/12/2017 a les 19:26

El tràmit d’autorització per alimentar gats de carrer s’iniciarà mitjançant sol·licitud de les associacions degudament acreditades al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.

Tota entitat autoritzada per alimentar els gats de carrer és a la vegada responsable de les colònies de les quals es fa càrrec.

El manteniment d’una colònia de gats de carrer implica el control de la seva població (esterilitzacions) i el control sanitari de la mateixa.

El tipus de menjar utilitzat per alimentar els animals serà exclusivament menjar sec (pinso) per a gats. Excepcionalment, es podrà alimentar algun animal que així ho requereixi amb menjar humit.

Per l’abeurador dels animals, només es farà servir aigua.

Es preservarà la higiene i neteja dels llocs d’alimentació.

El llistat de les colònies s’actualitzarà amb una periodicitat anual.

L’Ajuntament de Torredembarra ha aprovat, un any més, la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Associació 'Torrecat, protegim els gats del carrer' per a subvencionar les despeses derivades de l’esterilització, manteniment i control dels gats a les colònies de Torredembarra durant l’any 2017. L’ajut acordat per enguany ha estat de 2.000 euros, 500 euros més que els anys anteriors.Des del mes de juny d'aquest any, la Regidoria de Sostenibilitat de Torredembarra va regular l'autorització que permet alimentar gats de carrer en colònies controlades. Tot complint un seguit de requisits:Actualment, Torredembarra disposa de quaranta colònies controlades, bona part d’aquestes es troben en zones limítrofes entre la trama urbana i la rural. Es calcula que en aquestes colònies, gestionades directament per Torrecat, hi viuen prop de 370 gats.