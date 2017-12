Comença el Gran Recapte, que preveu superar 4.300 tones d'aliments recollits

Des d'avui fins demà, els donants podran acostar-se a supermercats de Tarragona i altres punts de Catalunya per donar aliments bàsics

EFE

Actualitzada 01/12/2017 a les 10:57

El Banc d'Aliments ha donat ja el tret de sortida al Gran Recapte d'aquest any, que té com a objectiu superar les més de 4.300 tones d'aliments bàsics recollides l'any passat en els 2.500 punts de recollida habilitats aquest any a tot Catalunya.



Després de l'èxit que ha tingut la crida als voluntaris, ara el Banc espera tenir el mateix èxit entre els donants, ja que, com va assegurar la responsable de campanya, Sabine Hindersin, el 'Gran Recapte' suposa «donar menjar durant un trimestre a les prop de 250.000 persones que atenem tot Catalunya».



Com cada any, els principals aliments que es necessiten són llet, oli i conserves de tota mena, que poden emmagatzemar-se durant un llarg període de temps.



Des d'avui fins demà, els donants podran acostar-se als punts habilitats en mercats i supermercats de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona on podran donar aliments que seran després classificats i emmagatzemats pels voluntaris de la campanya.



Entre dissabte i diumenge, es realitzarà la classificació d'aliments en la nau que ha estat finalment cedida pel ZAL, després de les dificultats que estava tenint el Banc aquest any per trobar un espai adequat on portar a terme l'activitat.



El Banc d'Aliments suposa la mobilització de 27.000 voluntaris i de prop d'un milió i mig de donants, tal com va assegurar el director del Banc, Lluís Fatjó-Vilas, en l'última roda de premsa, on també va explicar que «gràcies a aquesta aportació, el segment més vulnerable de la pobresa severa, que suposa un 2% de la població catalana, pot destinar els seus escassos recursos a cobrir altres necessitats, tenint ja resolta l'alimentació».