També s'ha vist afectada la R2

Una avaria en el canvi d'agulles al Prat de Llobregat causa retards aquest dijous al matí retards de 40 minuts en dos tens regionals de l'15 i R16 en sentit sud, a més d'afectar la R2. Els dos combois de la R15 i la R16 que pateixen els retards són els que fan el trajecte Estació de França-Reus (R15) i Estació de França-Tortosa (R16).



Segons ha informat la companyia Renfe i el fons gestor d'infraestructures ferroviàries Adif, La incidència ha començat al voltant de les deu del matí i els trens han de circular per vies alternatives on hi ha la incidència. Tot i així, per intentar alleugerir els retards, s'està fent el canvi d'agulles de manera manual mentre els tècnics desplaçats a la zona intenten resoldre l'avaria. De moment, no hi ha previsió per a la resolució de la incidència.