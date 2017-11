Paradistes del Mercat de Salou anuncien un contenciós contra el procés de 'revitalització'

Asseguren que no estan en contra d’un projecte de revitalització de l’equipament, sinó del que s’està duent a terme que «és la reubicació del Mercadona»

Part dels paradistes del Mercat Municipal de Salou (totes les parades a excepció de dues) han anunciat la interposició d’un contenciós administratiu contra el procés de revitalització de l’equipament que, actualment, es troba en la primera fase, és a dir, en la licitació del futur supermercat que s’hauria d’instal·lar a l’edifici ampliat, és a dir, el concurs públic al qual només s’ha presentat Mercadona. El mateix alcalde de Salou, Pere Granados, ho va confirmar , en el decurs del ple on es debatien els pressupostos municipals de 2018.



Pere Granados responia a la pregunta del portaveu del grup municipal del PP a Salou, Mario Garcia, en el darrer tram de la sessió plenària, a través de la qual també l’interpel·lava sobre les darreres reunions que s’havien mantingut amb els concessionaris del Mercat Municipal. Els populars, de fet, van instar a l’alcalde a arribar a un acord amb els paradistes per intentar frenar un possible litigi que podria aturar un procés que ja s’ha posat en marxa amb la licitació del supermercat.



Fonts del grup de paradistes que han anunciat el contenciós administratiu confirmaven haver fet l’anunci a Diari Més, tot puntualitzant que «no estem en contra d’un projecte de revitalització del Mercat Municipal, però sí del projecte com s’ha fet fins ara, que només està destinat a reubicar i afavorir Mercadona», una companyia que, de fet, ja ocupa el gran local comercial de la plaça Sant Jordi de Salou. Hores d’ara només la primera fase del projecte –amb què es licita la ubicació d’un gran supermercat a l’edifici ampliat del Mercat Municipal–, ja està en marxa, però no s’ha fet cap pas de la segona fase, «que és la que veritablement importa i que realment afecta el Mercat Municipal».



Part dels paradistes es queixen que no se’ls està tenint en compte en tot el procés i asseguren que les reunions que mantenen amb representants de l’Ajuntament de Salou són només a títol informatiu. Sostenen, de fet, que en la darrera trobada «ens van dir que el primer projecte ha passat, que no es farà un nou edifici, sinó una reforma de l’actual i que miraran de connectar-lo amb el supermercat». «Estem d’acord en seure amb l’Ajuntament per revitalitzar el Mercat i tota la zona que l’envolta, però, fins ara, l’únic afavorit sembla ser el gran supermercat que podrà ocupar més espai i per la qual pagarà un cànon», subratllaven les mateixes fonts. Els paradistes asseguren estar assessorats per despatxos professionals que rebutgen la suposada voluntat de «revitalitzar el Mercat» del projecte tal com està plantejat a hores d’ara.