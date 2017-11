Models que desfilen sense etiquetes

Una desfilada de moda reivindica el valor de la diferència en el marc de la Setmana de les Capacitats

El Centre Cultural de Valls es va convertir aquest dimecres en una passarel·la de moda protagonitzada per joves de la Fundació Ginac. La desfilada, que es va celebrar sota l’epígraf La diferència marca tendència. Desfila’t d’etiquetes, formava part de les activitats de la V Setmana de les Capacitats, que se celebra al llarg de tota aquesta setmana a la capital de l’Alt Camp, i que té com a objectiu aconseguir la plena normalització del col·lectiu de persones amb diversitat funcional en la societat.



La desfilada de moda es va fer amb la col·laboració dels alumnes de segon curs d’Integració Social de l’INS Narcís Oller de Valls, que també van desfilar acompanyant els joves de Ginac. Celeste Pujol, psicòloga i responsable del Servei Ocupacional per a la Inserció (SOI) de Ginac, explicava que aquesta col·laboració ha estat la culminació a uns anys de treball conjunt: «fins ara els estudiants hi col·laboraven de manera indirecta, però enguany hem volgut que hi participessin, i la resposta ha estat molt positiva des del primer moment. També ha estat clau la implicació de la seva tutora, Montse Anguera».



La desfilada va tenir com a públic els alumnes de cinquè de primària de les escoles Enxaneta, Eugeni d’Ors, Lledó, Baltasar Segú, Heladi Homs i Mare de Déu de la Candela de Valls, així com de l’escola d’Alió i companys del Narcís Oller. Els escolars de Valls havien realitzat uns dies abans el taller «Desfila’t d’etiquetes», en el qual van estar treballant al voltant de les paraules que de vegades fem servir per a definir a les persones, i com aquestes sovint responen més a prejudicis o idees preconcebudes que a la realitat. Aquestes etiquetes van servir de decorat de la passarel·la, formant una escenografia pensada i executada pels alumnes de batxillerat artístic del Narcís Oller. Durant la desfilada, les etiquetes denotatives van ser retirades, reivindicant d’aquesta manera la necessitat que tots tenim de ser reconeguts sense prejudicis.



La gran passarel·la de moda també va comptar amb la complicitat de les botigues vallenques de roba Pluvinet, Cortès, Bindi, Tentazione i Fausto, mentre que el maquillatge i la perruqueria van ser obra de les perruqueries Bea, d’Alcover, i Pijuan, de Valls. Després de mitja hora de desfilada al ritme de la música i del públic, que no va parar de picar de mans, la festa es va acabar amb models i alumnes ballant la cançó Madre Tierra, de Chayanne.



La Fundació Ginac és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Valls que treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i de les seves famílies, vetllant per la seva plena integració social i laboral. Cada any col·labora en la Setmana de les Capacitats, la qual culminarà aquest dissabte, 2 de desembre, al Pati, on se celebrarà la 7a Festa de les Capacitats, amb tallers, la lectura d’un manifest i una actuació castellera. A la tarda, la Sala Redstar celebrarà una sessió de discoteca inclusiva de 16 a 19 hores.