GEPEC impulsa una campanya per augmentar la presència d'abelles, papallones i borinots a Tarragona

L'entitat programa reunions amb pagesos per augmentar la presència d'aquests insectes als conreus i que millorin la productivitat

Actualitzada 30/11/2017 a les 12:39

Cada vegada hi ha menys abelles, menys papallones i menys borinots. És l'alerta de GEPEC-Ecologistes de Catalunya, que arran d'aquesta situació –agreujada per l'ús de plaguicides i herbicides- inicia una campanya per afavorir la seva existència als camps. A partir de gener, l'entitat ha programat reunions amb pagesos d'arreu de les comarques tarragonines per bescanviar informació sobre les millores que es poden fer per augmentar la presència de pol·linitzadors salvatges i, així, millorar també la productivitat dels camps. Per Ramon Ferré, de GEPEC, cal que l'agricultura sigui ecològica per evitar pesticides però també fomentar i respectar la flora autòctona al voltant dels camps del conreu. Una de les altres opcions per incrementar el nombre de pol·linitzadors és crear un hotel d'insectes al camp.