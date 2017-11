El PSC proposa reduir a menys de 15 minuts l'arribada d'una ambulància a Tarragona

El grup polític inclourà aquest puny al seu programa per les eleccions del 21D

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 13:32

Reduir a menys de 15 minuts l’arribada d’una ambulància a les comarques de Tarragona serà un dels punts que inclourà el programa socialista a les eleccions del 21-D. Així ho ha informat la candidata socialista a les eleccions i portaveu del PSC a l’Ajuntament de Falset, Maria Jesús Sánchez, que ha exposat que les retallades en salut «impulsades pel Govern de Junts pel Sí»

han comportat que els temps d’espera s’hagin incrementat i hagin arribat a ser superiors, en alguns casos, als 30 minuts. «Creiem en l’equilibri territorial i apostem pel potencial de les comarques de l’interior com el Priorat. Per això assegurarem que els temps d’espera siguin iguals per a tota la població, independentment del lloc on visquin», ha assegurat Sánchez.



En el mateix sentit s’ha manifestat la cap de llista socialista per Tarragona a les eleccions del 21-D, Rosa Maria Ibarra, qui ha lamentat que els dos darrers governs «hagin malmès el model sanitari públic català». «Cal reconnectar-nos també amb un model sanitari d’excel·lència com el que teníem i que mai hauria d’haver estat retallat», ha etzibat Ibarra.