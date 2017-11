La biblioteca i l'arxiu mont-rogencs recolliran imatges de l'1 d'octubre

Sageta de Foc en vol per exposar-les al casal

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per acord plenari i a través de l’Arxiu Municipal, s’ha adherit a la campanya engegada per l’Associació d’Arxivers de Catalunya Arxivem el Moment. Per aquest motiu des de l’Arxiu Municipal es fa una crida a tota la ciutadania que vulgui aportar documentació (fotos, vídeos, àudios, textos) relatius als esdeveniments succeïts abans, durant i després de l’1 d’octubre al municipi mont-rogenc. Les persones que vulguin col·laborar en aquest projecte amb el seu testimoniatge poden aportar el seu material gràfic, de forma presencial en dos punts de recollida: l’Arxiu Municipal (situat a la tercera planta de la Casa de Cultura Agustí Sardà) i la Biblioteca Pública Joan Miró. També poden enviar els documents adjuntant-los en un correu electrònic a l’adreça de l’Arxiu: arxiu@mont-roig.cat.



D’altra banda, el Casal Sageta de Foc de Tarragona, vinculat a l’esquerra independentista, també ha fet una crida per recollir fotografies d’aquesta jornada per tal de mostrar-les en una exposició que es farà al mateix casal. Les imatges s’han d’enviar a l’adreça electrònica activitats.sagetadefoc@gmail.com acompanyades d’un títol, una ubicació i el nom de l’autor.