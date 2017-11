Foment sotmet a informació pública el perllongament de l'A-7 entre la Móra i l'accés de l'AP-7 a la Pobla de Montornès

El pressupost estimat de les obres és de 58,7 milions d’euros

El Ministeri de Foment ha sotmès a informació pública el projecte de perllongament de l’autovia A-7 entre La Móra, al municipi de Tarragona, i la Pobla de Montornès. El projecte de traçat va ser aprovat provisionalment el 31 d’octubre, amb un pressupost estimat de les obres de 58,7 milions d’euros. L’actuació consistirà en la duplicació de l’actual carretera N-340 en un tram de més de cinc quilòmetres i permetrà enllaçar la nova autovia amb l’accés de l’AP-7 a Torredembarra. Segons Foment, el projecte permetrà alleujar els problemes de congestió existents. De fet, els alcaldes d’aquesta zona del Baix Gaià fa temps que reclamaven solucions a la congestió de la carretera.



En aquest tram, l’N-340 és actualment una carretera convencional amb dos carrils que serveix de connexió amb els municipis d’Altafulla i Torredembarra, urbanitzacions i accessos a platges que provoquen elevades intensitats de trànsit, principalment durant l’estiu.



Aquest fet, afegit a la transició de dos carrils per sentit de l’A-7 a un únic carril de l’N-340 a partir de la Móra, genera problemes de congestió en sentit Barcelona que no es resolen fins que, uns sis quilòmetres al nord, els vehicles es desvien per accedir a l’enllaç de l’AP-7.



L’actuació preveu la construcció d’un nou tram de l’autovia A-7 entre l’enllaç de la Móra, al punt quilomètric 1.171 de l’N-340 i l’enllaç de Tarragona. El traçat discorre pels termes municipals de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla i Torredembarra, i consta de 5,56 quilòmetres.



El nou traçat disposarà de tres enllaços: el de la Móra; el de la Riera de Gaià, que possibilitarà la connexió amb la carretera T-202, i el de Torredembarra, amb una glorieta elevada sobre la futura A-7 i que connectarà amb Torredembarra a través de la T-214 i amb l’AP-7.